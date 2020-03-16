В сообщении отмечается, что документ подготовлен во исполнение решений президента РФ в целях противодействия дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

В правительстве РФ подчеркивают, что белорусская сторона была заблаговременно предупреждена о планируемых мерах в ходе телефонного разговора 15 марта премьера РФ Михаила Мишустина и главы правительства Белоруссии Сергея Румуса.

Глава Совета министров Белоруссии, отмечается в сообщении, был проинформирован, в частности, о том, что ограничения на въезд в РФ не будут распространяться на определенные категории лиц, включая водителей грузового автотранспорта.

Кроме того, подготовленный проект распоряжения предусматривает исключение для работающих в РФ сотрудников диппредставительств и консульских учреждений, членов официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, лиц, постоянно проживающих в РФ или следующих на похороны близких родственников.

"В телефонном разговоре глав правительств РФ и Белоруссии было подчеркнуто, что решения российского правительства принимаются в строгом соответствии с рекомендациями ВОЗ, носят объективный научно-обоснованный характер", — сообщает пресс-служба правительства РФ.

В сообщении подчеркивается, что "в телефонном разговоре глав правительств какие-либо возражения (белорусской стороной) не были высказаны".