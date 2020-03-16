"В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции COVID-19, значительным ростом числа заболевших и, как следствие, невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 17 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Париже для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг", — говорится в сообщении диппредставительства в "Фейсбуке".

После возобновления работы консульского отдела посольства в штатном режиме прием граждан, ранее оформивших запись на прием, будет осуществляться в приоритетном порядке, уточняется в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 7:00 мск понедельника, во Франции зафиксировано 5,437 тыс. случаев заболевания, 127 человек скончались.

Во Франции в рамках борьбы против коронавируса с воскресенья закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Закрыты кафе, рестораны, кинотеатры.