"Большой театр будет выполнять все распоряжения мэра. Естественно, что никакие спектакли, концерты ни на одной из площадок театра до 10 апреля даваться не будут. Мы отменяем приезды всех зарубежных и российских исполнителей", — сообщили в пресс-службе.

Уточнятся, что репетиционной процесс продолжится, театр перестроит его соответствующим образом с тем, чтобы единовременно в помещении находилось не более 50 человек.

"Порядок возврата билетов мы объявим завтра — 17 марта 2020 на сайте театра", — добавили в пресс-службе.