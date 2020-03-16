В областном министерстве по культуре и туризму в понедельник состоялось совещание, на котором рассмотрен вопрос о ситуации в туротрасли из-за COVID-2019.

"Мы постараемся поддержать турбизнес, но для этого нам нужно понимать объем необходимой финансовой помощи. Для этого вам нужно предоставить информацию по финансам — сколько необходимо денег для сохранения ваших предприятий. По возврату билетов для организованных тургрупп поможем, по гостиницам поможем, чтобы гостиницы не брали штрафы за отмену бронирования. Мы работаем в рамках положения о высокой готовности. Есть оперативный штаб и рабочие группы. В ближайшее время внедрим комплекс мер поддержки", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Илью Баринова.

В свою очередь министр по культуре и туризм Андрей Ермак добавил, что возможен ряд мер. Например, налоговые каникулы для представителей туротрасли — это касается и туроператоров, и отельеров. Это меры, связанные с отсрочкой выплат тела кредита для целого ряда организаций.

"Рассматриваем грантовые программы на разработку новых продуктов, чтобы заинтересовать и стимулировать рынок после того, когда все мероприятия, связанные с коронавирусом, будут отменены и прекращены. Весь комплекс мер, который на сегодняшний день возможен, обсуждается", — отметил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что в первую очередь обсуждается поддержка рынка труда, потому что самая главная проблема сейчас, которая всех волнует, — это как сохранить персонал. Здесь есть работающий механизм, которым давно пользуются в других отраслях, и власти рассматривают его в этой части.

"Думаем, что в течение месяца никаких глобальных закрытий на местном туристическом рынке не произойдет, а через месяц-полтора начнут действовать меры поддержки, которые позволят снизить те риски, которые сейчас существуют. Рассчитываем, что такая ситуация не будет длиться слишком продолжительное время. Возобновление будет быстрым, так как люди, долгое время проведя в изоляции, начнут искать возможности для путешествия, что благоприятно скажется на туротрасли. Паники пока нет, есть рабочие моменты, которые можно решить. Есть понимание, как нужно действовать", — заключил Ермак.