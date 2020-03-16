«15 марта текущего года администрация Краснодарского края выпустила официальное постановление о запрете на проведение мероприятий с участием более 1 тыс. человек. В этой связи организаторы крупных весенних фестивалей NewStarCamp (27.03-05.04) и BoogelWoogel (8-12.04), которые должны были состояться на курорте «Роза Хутор», приняли решение об их отмене в этом году и переносе на следующий», — говорится в сообщении.

С информацией по изменению бронирования, отмене или переносу туров можно ознакомиться в официальных аккаунтах фестивалей в соцсетях.

«В настоящий момент «Роза Хутор» работает в обычном режиме и предлагает гостям активный горнолыжный отдых и различные возможности apres-ski», — отмечает пресс-служба.

В то же время, в своей деятельности курорт учитывает текущую ситуацию и своевременно выполняет решения властей, связанные с эпидемиологической обстановкой в стране и крае.

«Уверены, в следующем году фестиваль New Star Camp и карнавал Boogel Woogel с успехом пройдут на площадках курорта «Роза Хутор» и вновь станут самыми яркими событиями российского спортивно-музыкального календаря», — отмечается в сообщении.