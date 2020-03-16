"Действие указа не распространяется на предприятия общественного питания", — сказал он.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом.

Так, до 10 апреля запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещение в них) с числом участников более 50 человек единовременно.