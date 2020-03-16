«Принимая во внимание запрет на посещение Эстонской республики иностранными гражданами, введенный с 17 марта правительством страны, а также разъяснение, опубликованное портом Таллин касательно влияния принятых мер на пассажирские перевозки, компания MOBY SPL планирует внести изменения в расписание движения парома Princess Anastasia. В настоящий момент компанией направлены официальные запросы курирующим органам для оценки ситуации и формирования итоговых решений», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в соцсетях.

Как отметили в Moby SPL, компания готова начать сезон согласно расписанию с 21 марта. «Однако итоговое решение об осуществлении рейсов будет принято только при условии отсутствия угрозы жизни и здоровья пассажиров, после получения полных разъяснений со стороны портовых властей и контролирующих органов Эстонии, Финляндии и России», — подчеркнули в пресс-службе.

Паром курсирует между Санкт-Петербургом и Стокгольмом, заходя в отдельные дни порты Таллина, Хельсинки и Мариехамна (Аландские острова). Судно было построено в 1986 году. Его длина 177 метров, а ширина 33 метра. Владельцем судна является компания Moby SPL, созданная в 2016 году после объединения российской фирмы Peter Line и итальянской Moby Lines. Портом приписки является Неаполь.