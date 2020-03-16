"Запрет касается всех аэропортов страны. Решение, принятое правительством, имеет экономические последствия, но приоритет для нас – защита граждан", — цитирует газета премьер-министра Египта Мустафу Мадбули.

Он добавил, что из-за недавней приостановки рейсов египетские авиакомпании уже потеряли свыше 2,25 млрд египетских фунтов ($140 млн).

Как отмечает издание, все отели и туристические достопримечательности страны будут продезинфицированы в течение следующих двух недель.

По состоянию на 16 марта в Египте 126 человек заразились коронавирусом, скончались двое.