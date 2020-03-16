«Мы провели сравнительный анализ бронирований авиабилетов и выяснили, что с 9 по 15 марта люди покупали билеты по стране чаще, чем в период со 2 по 8 марта. Так, за прошедшую неделю доля России в общем числе покупок авиабилетов выросла с 80% до 88%. ", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Aviasales, наибольший рост спроса наблюдается по таким направлениям как Иркутск (плюс 49,6%), Симферополь (плюс 41,24%) и Сочи (плюс 40,38%). Также россияне стали чаще бронировать авиабилеты в Калининград (плюс 27,18%), Новосибирск (плюс 22,81%), Краснодар (плюс 19,29%), Уфу (плюс 18,69%), Казань (плюс 16,99%), Самару (плюс 14,81%) и Екатеринбург (плюс 12,69%). На 10% вырос спрос на авиаперелеты в Москву, Петербург и Ростов-на-Дону.

В пресс-службе сервиса добавили, что средняя стоимость авиабилетов почти не изменилась: максимальный рост цен составил не более 2%. Интересно, что билеты в Иркутск упали в цене на 9,3% до 9,828 рублей.