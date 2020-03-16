Компания Wynn Resorts (SPB: WYNN) Ltd. сообщила в минувшее воскресенье, что принадлежащие ей развлекательные комплексы Wynn и Encore закроются на две недели начиная со вторника. Вслед за этим другой оператор казино, MGM Resorts International, объявил о закрытии восьми объектов недвижимости, включая комплексы Bellagio и Mirage, "на неопределенный срок".

На прошлой неделе тест на COVID-19 одного из гостей Mirage дал положительный результат. Спустя несколько дней MGM сообщила, что коронавирус выявлен также у нескольких сотрудников компании.

"Это период неопределенности в нашей стране и в мире, и все мы должны делать все от нас зависящее, чтобы сдержать распространение этого вируса", — заявил глава MGM Resorts Джим Маррен, добавив, что работу объектов планируется возобновить "как только это станет безопасным".

Акции MGM дешевеют на 13,2% в ходе торгов в понедельник. Цена бумаг Wynn снижается на 10,3%. За последний месяц капитализация обеих компаний упала более чем на 50%.