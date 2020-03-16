"С 18:00 16 марта по 30 апреля включительно въезд на территорию Кипра для иностранных граждан будет запрещен. Запрет не распространяется на граждан Кипра, легальных резидентов и тех, кто официально работает и учится на Кипре", — пишет портал со ссылкой на МИД острова. В свою очередь гражданам Кипра посоветовали воздерживаться от всех поездок за границу.

Ранее сообщалось, что запрет на въезд будет действовать до 30 марта.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР), туроператоры уже начали отменять заезды в кипрские отели, запланированные до 30 апреля. Клиентам предлагают перебронироваться на май или лето.

"Туроператоры уже отменяют полетные программы на Кипр, заявленные до 30 апреля. Этому способствует и решение местного правительства закрыть отели до этой даты", — отметили в АТОР.

По состоянию на 16 марта на Кипре зарегистрировано 33 случая заболевания коронавирусом.