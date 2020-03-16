Указ вносит изменения в указ мэра от 5 марта "О введении режима повышенной готовности" в связи с угрозой распространения коронавируса, в соответствии с которым требование о самоизоляции на 14 дней распространялось на прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании.

«Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц», — следует из текста нового указа.

«С сегодняшнего дня граждане, прибывшие изо всех перечисленных стран, должны отправиться на двухнедельный карантин. Они должны позвонить на горячую линию, ответить на ряд вопросов и соблюсти режим «самоизоляции». Если человеку нужен больничный, то он об этом сообщает, ему привозят документ на дом. Если нужна справка в университет – то же самое», — пояснили на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.

Как отметили в департаменте здравоохранения, для заполнения анкеты по телефону гражданину необходимо иметь под рукой загранпаспорт и полис ОМС. «В случае, если прибывший неважно себя чувствует, то он вызывает на дом врача или скорую помощь, предварительно указав симптоматику», — подчеркнули на горячей линии ведомства.

Прибывший 15 марта с Кипра турист из Москвы рассказал порталу «Интерфакс-Туризм», что обратился на горячую линию. «Там сказали, что двухнедельный карантин с 16 марта вводится для всех прибывших из-за границы. Кроме того, ко мне в течение двух недель до 28 марта приедет курьер МФЦ с больничным листом и, если не застанет дома, то должен вызвать полицию», — рассказал москвич.