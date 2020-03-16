"В Москве подтверждено еще 20 случаев коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлены 53 случая. Большинство пациентов вернулись из европейских стран. Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом из Италии, что ранее заболевший. Еще три пациента ранее имели контакт с заболевшими. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов", — сообщили в понедельник "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Пациенты проходят лечение в стационарах Москвы. "Среди заболевших — один ребенок, у него легкие симптомы заболевания. Он находится в больнице имени Башляевой", — сказали в штабе.

В настоящий момент установлен круг близких контактов заболевших. Три человека уже получают помощь в больнице в Коммунарке, семь человек остались на домашнем карантине, один находится в обсервационном центре.