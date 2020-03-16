«Ростуризм разрабатывает форму обратной связи, которая будет запущена на сайте ведомства. Туристы смогут заполнить ее и сообщить информацию о том, где находятся. Обращаем внимание, что уже сейчас турист, находящийся за границей, может сообщить сведения о себе через мобильный помощник МИДа и ассоциации «Турпомощь». Это смогут делать и туристы, выехавшие через туроператоров, и самостоятельные путешественники», — сообщили в пресс-службе.

Полученные данные Ростуризм в координации с авиационными властями и заинтересованными ведомствами будет обрабатывать и использовать для обеспечения беспрепятственного возвращения граждан РФ на территорию страны.

«А также принимать соответствующие решения, если вдруг кто-то где-то застрянет», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, ведомство планирует в ежедневном режиме сообщать туристам самую актуальную информацию, связанную с коронавирусом, информировать об ограничениях по посещениям стран, правилах возврата авиабилетов и турпутевок, мерах безопасности и многом другом. «Публикуемая информация ориентирована как на организованных, так и на самостоятельных туристов и призвана помочь им при возвращении в Россию из поездки, и/или при ее планировании. В одном месте в удобном формате турист, который находится за рубежом или в России, сможет получить практическую информацию, которая должна помочь ему минимизировать существующие риски», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что для туристов, находящихся как в России, так и за рубежом, 24 часа действует горячая линия, по которой можно получить консультацию о том, как безопасно спланировать свое возвращение, а также о возврате денежных средств за турпакеты и отдельные туристские услуги, в том числе авиабилеты.

Ростуризм также напоминает, что в связи с угрозой безопасности не рекомендованы к посещению Китай, Италия и Иран, временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно. Кроме того, правительства более 25 стран ввели ограничения на въезд иностранных туристов, включая граждан РФ, по причине распространения коронавируса.