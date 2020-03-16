"За последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 20 случаев — в Москве, 3 случая в Санкт-Петербурге, 1 случай в Московской области, 3 случая в Самарской области, 1 случай в Кировской области, 1 случай в Пермском крае, 1 случай в Республике Коми", — говорится в сообщении штаба, опубликованном в понедельник.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщила, что число зарегистрированных случаев возросло до 93-х. Накануне оперштаб сообщал о 63-х официальных случаях Covid-19.

Голикова уточнила, что 86 случаев из 93 являются завозными, еще семь человек заболели в результате контактного распространения инфекции.

При этом 79 человек находятся в стационарах, у 57 заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов, у двух пациентов состояние средней тяжести, искусственная вентиляция легких никому не требуется. Четверо из 93-х пациентов выздоровели, добавила вице-премьер.