В частности, в Дубае с воскресенья не работают развлекательные парки IMG Worlds of Adventure, Motiongate, Legoland, Legoland Waterpark и Bollywood. Закрыт крупнейший торговый центр Dubai Mall.

В Абу-Даби не принимают гостей тематические парки Warner Bros World, Ferrari World, музей Лувр Абу-Даби, Дворец-музей шейха Зайда, оазис Эль-Айн, художественная галерея Manarat Al Saadiyat и другие места.

"Достопримечательности не будут работать до 31 марта или до дальнейшего распоряжения правительства", — отмечает издание. До конца месяца в Дубае также отменены все запланированные мероприятия в отелях и развлекательных заведениях.

В ОАЭ на сегодня зарегистрировано 98 случаев заражения коронавирусом, скончавшихся от инфекции нет.