"Все прибывающие в Грецию отныне должны самоизолироваться на 14-дневный карантин. Вопрос о запрете въезда в страну пока не рассматривается", — пишет портал.

Со среды в Греции перестанут работать все магазины, кроме супермаркетов и аптек. Также продолжат деятельность банки, автозаправочные станции и службы доставки еды.

Греция уже отменила массовые мероприятия, закрыты бары, рестораны, спортзалы.

Всего в стране зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции, четыре человека скончались. Местные органы здравоохранения ожидают, что число инфицированных будет расти.