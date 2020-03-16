В рамках ЧС запрещено проведение встреч численностью участников более пяти человек. При этом такие ограничения действуют как на мероприятия внутри помещений, так и на улице.

В кантоне закрываются все магазины, кроме тех, которые занимаются продажей продуктов питания или гигиены. Продолжают также работать аптеки и отели. Начиная с вечера понедельника прекращают работы развлекательные и спортивные центры.

Ряд других кантонов ввел еще более жесткие меры для борьбы с коронавирусом. В частности, например, кантон Вале на юге Швейцарии запретил проведение служб местах культа и объявил о закрытии отелей.

На минувших выходных число случаев заражения коронавирусом в Швейцарии увеличилось в два раза. На настоящий момент насчитывается около 2,2 тыс. заболевших. Скончалось 14 человек.