"Мы приняли решение о временном закрытии офисов. 16,17 и 18 марта офисы на Петровке и Коровьем валу будут закрыты для посещения, все сотрудники офисов заняты перебронированием билетов для срочного возвращения наших граждан", — сообщила компания в понедельник.

Еще пять офисов продаж "Аэрофлота" находятся на территории аэропорта "Шереметьево", по одному — на 1-й Тверской-Ямской улице, Арбате и Фрунзенской набережной.

Как сообщалось, с начала года из-за коронавируса "Аэрофлот" отменил или ограничил свои регулярные рейсы в Китай, Южную Корею, Иран, большинство стран Европы.

Газета РБК со ссылкой на источники сообщала в пятницу, что потенциальные потери российских авиакомпаний из-за приостановки полетов оцениваются от 70 до 100 млрд руб. По словам источника "Интерфакса" в одной из крупных авиакомпаний, все оказавшиеся в условиях запрета на зарубежные рейсы перевозчики сейчас ищут резервы для сокращения издержек и ведут переговоры с основными контрагентами. Собеседник агентства также не исключил, что в случае развития негативного сценария авиакомпании могут пойти на отправку персонала в неоплачиваемые отпуска.