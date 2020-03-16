"На сегодня у нас падение на 25-90% по международным перевозкам и пакетным турам в зависимости от направления. Средняя цифра 60%. В случае некоторых "закрытых" стран спад поездок уже до нуля", — сказал он.

Горин уточнил, что до нуля упали туристические поездки в Чехию, Австрию, Словакию, Индию, Израиль.

Он подчеркнул, что и туроператоры, и авиационная отрасль сейчас находятся в кризисе из-за того, что все больше стран "закрываются" из-за коронавируса, и остро нуждаются в мерах поддержки.

"Нужна новая модель функционирования туротрасли — оптимизация расходов, сокращение полетных программ, в том числе до полной остановки на время", — заметил эксперт.

По мнению Горина, в сложившейся ситуации туристам не стоит паниковать и отменять туры на дальние даты 2020 года — если это не касается поездок в Италию, Иран, Южную Корею и Китай.

"За аннулированные туры в другие страны не получится получить полный возврат средств. Самое разумное сейчас — не принимать поспешных решений. В том числе и потому, что многие зарубежные поездки были забронированы при старом курсе валют или со скидками по акциям раннего бронирования", — заключил он.

Ранее в Российском союзе туриндустрии порталу "Интерфакс-Туризм" рассказали, что продажи туров за рубеж уже упали более чем втрое, а на этой неделе могут полностью остановиться из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

В 2019 году россияне совершили свыше 48 млн поездок за рубеж, это на 8% больше, чем годом ранее.