«Безопасность и благополучие наших гостей и сотрудников во всем мире являются для нас приоритетом, поэтому TUI Group решила, в соответствии с правительственными директивами, приостановить работу по большинству основных видов деятельности до дальнейшего уведомления, включая пакетные туры, круизы и гостиничную деятельность. Эта временная приостановка призвана внести вклад в международные усилия по смягчению последствий распространения COVID-19», — сообщила пресс-служба туроператора.

Как отметили в компании, из-за беспрецедентной ситуации руководство TUI Group приняло решение подать заявку на получение субсидий от государства для поддержки бизнеса до возобновления деятельности.

Как рассказал порталу «Интерфакс-Туризм» генеральный директор TUI Россия Тарас Демура, решения их акционера касаются только европейских компаний. «TUI Россия работает в штатном режиме, так как является отдельным самостоятельным юрлицом, находящимся в правовом поле Российской Федерации. Решения TUI Group касаются только европейских компаний. TUI Россия руководствуется своим планом действий, который туроператор согласовывает со своим основным учредителем – российской компанией «Севергрупп», — подчеркнул он.