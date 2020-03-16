"Законодательно эта возможность не прописана. Поэтому вряд ли мы добьемся этого. Нужно либо постановление правительства, либо указ президента", — сказал он.

Осауленко отметил, что сейчас соответствующие предложения направлены в правительство, в том числе самой "Турпомощью".

"Но все зависит от политической воли. Закон мы с вами за два дня не изменим", — заключил он.

В понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ) направил в администрацию президента обращение с просьбой о поддержке отрасли в связи с коллапсом, связанным с эпидемией коронавируса. Организация попросила хотя бы на год освободить туроператоров по выездному туризму от уплаты взносов в фонды персональной ответственности и резервный фонд, сформированные при "Турпомощи", поскольку "у многих компаний просто нет средств для этих платежей в 2020 году".