«В соответствии с решением правительства Мальты все туристы, прибывающие на Мальту или Гозо воздушным или морским транспортом, независимо от страны отправления, обязаны соблюдать 14-дневный карантин по приезду в страну. Несоблюдение данного требования влечет за собой взимание штрафа в размере 1000 евро», — сообщили в управлении.

По его информации, туристы, чьи сроки поездки на Мальту составляют менее, чем 14 дней, могут воспользоваться забронированными билетами на обратный перелет и покинуть страну в изначально запланированные сроки при условии, что у них не возникло никаких симптомов коронавируса во время пребывания на карантине на Мальте.

«Правительство также обязало пилотов всех прибывающих самолетов доводить информацию о карантине до своих пассажиров и информировать их о необходимости незамедлительно сообщать о любых симптомах заболевания. Командир воздушного судна обязан заранее сообщать службе управления воздушным движением Мальты о любых подозрительных симптомах у пассажиров (лихорадка, боль в горле, кашель или затруднение дыхания), находящихся на борту воздушного судна», — добавили в пресс-службе.

Экипажи самолетов также должны обеспечить всех пассажиров формой для определения местонахождения пассажира в системе здравоохранения (public health passenger locator form), которую нужно заполнить и передать представителю департамента здравоохранения по прибытии.

На Мальте зарегистрировано более 20 случаев заболевания коронавирусом.