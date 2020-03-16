«Как сообщают турагентства, реализация туруслуг сократилась более чем в три раза. По их прогнозам, на этой неделе продажу, скорее всего, снизятся до нуля. Параллельно идут массовые аннуляции уже забронированных туров», — сообщила она.

По словам Тюриной, турагентства ждут поддержки от государства, так как нынешняя ситуация быстро приведет к массовым банкротствам в туристской отрасли, которые затронут все сегменты рынка.

«Главное, чего хотели бы представители туристской розницы от правительства – это признать последствия неисполнения договорных отношений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) и отменить требование статьи 14 отраслевого закона о возврате туристам полной стоимости туров в случае невозможности посетить страны в связи с эпидемиологической ситуацией», — рассказала пресс-секретарь РСТ.

Некоторые из предлагаемых представителями малого туристического бизнеса мер, по ее словам, связаны с финансовым регулированием.

«Они просят установить для субъектов туриндустрии при расчетах по системе эквайринга комиссии не более 0,5%, а также изменить банковский мониторинг от оборота по расчетному счету турагентов с 0,9 до 0,3%. Кроме того, компании предлагают в качестве мер поддержки отменить плату за использование расчетного счета, если поступлений нет более одного месяца, уменьшить процент по расчетно-кассовому обслуживанию при выдаче наличных денежных средств; снизить для субъектов туриндустрии ставки по овердрафту и т.д.», — добавила Тюрина.