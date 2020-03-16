Гостям выставки туляки презентовали новинки летнего туристического сезона, который откроется 23 мая и закроется 27 сентября 2020 года.

"В регионе проводится огромная работа, создаются новые объекты показа, открываются современные мультимедийные экспозиции, благоустраиваются общественные пространства, что особенно важно для наших малых исторических городов. Проекты вызывают огромный интерес у представителей турбизнеса", — сказала министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

По словам председателя облкомитета по развитию туризма Ларисы Соломатиной, достигнута договоренность о проведении федеральных туристических конкурсов в Туле.

"Мы нашли партнеров для уже запланированного туристического бизнес-акселератора, а также установили двусторонние взаимовыгодные отношения с туроператорами и представителями СМИ", — отметила Соломатина.

В рамках выставки Тульское музейное объединение подписало соглашение о сотрудничестве в сферах культуры, музейного дела и культурно-познавательного туризма с Дагестаном.

Также состоялась церемония награждения победителей и лауреатов туристских профессиональных конкурсов. Региональный бренд "Тула — мастерская России", мобильное приложение Visit Tula, туристический портал Тулы и Тульской области и туристско-информационная карта Тулы и Тульской области завоевали первые места. Также наград были удостоены: экопарк "Ясно Поле", межрегиональный фестиваль "День пряника", бренд Сергея Прасолова "Суворов" и сайт туристической компании "Рейтинг".

XV Международная туристическая выставка "Интурмаркет" проходила с 12 по 14 марта в выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве.

Мероприятие проводилось при поддержке Правительства РФ, Министерства экономического развития РФ, Федерального агентства по туризму, Всемирной туристской организации, Российского союза туриндустрии и Ассоциации туроператоров России.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Основные мероприятия пройдут 25-27 сентября.