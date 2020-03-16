Полеты будут выполняться ежедневно на самолетах A319 вместимостью до 138 пассажиров и продлятся до конца сентября.

Согласно расписанию, вылет из Санкт-Петербурга запланирован на 08:35, прибытие в Геленджик в 11:30. Обратный вылет будет осуществляться в 12:30. Время в пути составит около 3 часов.

"В минувшем году авиакомпания "Россия" возобновила выполнение рейсов между Петербургом и Геленджиком после двухлетнего перерыва. Перелеты в "северную столицу" стали самым популярным региональным направлением у пассажиров аэропорта. Всего на данных рейсах было обслужено 21,38 тыс. человек, а средняя загрузка каждого самолета составляла 85%. Увеличение частоты перелетов на маршруте отражает востребованность направления у жителей и гостей Геленджика", — приводятся в сообщении слова гендиректора ООО "Аэропорт Геленджик" Ивана Таранченко.

Как сообщалось, "Россия" в рамках весенне-летнего расписания полетов 2019 года осуществляла прямые рейсы Санкт-Петербург — Геленджик. Рейсы выполнялись 6 раз в неделю — со вторника по воскресенье — на самолетах A319.

Аэропорт Геленджика располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты. ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "БазЭл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале ООО. Сделка по приобретению актива была закрыта в апреле 2018 года. По итогам 2019 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 15%, до 338,786 тыс. человек.