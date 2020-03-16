"Возбуждено уголовное дело в отношении женщины 1984 года рождения. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", — сказала Марковская в понедельник "Интерфаксу".

По данным следствия, в ночь на воскресенье женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, "умышленно нанесла инспекторам специализированного отдела по обеспечению общественного порядка линейного отдела МВД в аэропорту "Внуково", прибывшим на борт воздушного судна, следовавшего рейсом "Москва — Пхукет", удары ногой в область живота и укусила за кисть левой руки".

Между тем, в пресс-службе транспортного управления МВД по ЦФО "Интерфаксу" сообщили, что два пассажира борта громко разговаривали, нецензурно выражались и не реагировали на замечания обслуживающего персонала.

"Командиром воздушного судна было отказано данным пассажирам в перелёте из-за их неадекватного поведения. Паре было предложено покинуть салон самолёта и проследовать в дежурную часть отдела полиции", — сказали в пресс-службе.

В ответ дама сбила с обмундирования прибывшей сотрудницы полиции видеорегистратор и нагрудный знак и укусила её за запястье. "Второй сотруднице полиции женщина нанесла несколько ударов ногой", — добавили в МВД.