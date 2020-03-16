"В настоящий момент никаких решений на уровне Госпогранкомитета не принималось (в связи с закрытием Россией границы с Белоруссией — ИФ). Что касается в принципе этого решения, то оно должно приниматься аналогично, как в РФ, на уровне правительства", — сказал Бычковский в понедельник агентству "Интерфакс-Запад".

Министерство иностранных дел Беларуси пока не получало от российской стороны официальных уведомлений о закрытии из-за коронавируса совместной границы для передвижения граждан, заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Полной, официальной информацией в настоящее время МИД не располагает, в этой связи мы изучаем ситуацию в контакте с российскими коллегами", — сказал Глаз в понедельник агентству "Интерфакс-Запад".

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство приняло решение закрыть границу с Беларусью для перемещения граждан.