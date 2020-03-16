«Сегодня в администрацию президента России направлено обращение представителей туриндустрии в связи со сложнейшими проблемами, возникшими в отрасли из-за коронавируса. Меры по нераспространению эпидемии практически парализовали продажи туров в сфере выездного, въездного и детского туризма, привели к аннуляции множества уже заключенных договоров и задержке взаиморасчетов между участниками туристического рынка, включая возврат средств по всей цепочке формирования и реализации турпродукта», — сказал он.

По его словам, у множества компаний заканчиваются средства на выплату зарплаты сотрудникам, уплату налогов и сборов, аренду помещений. И речь идет о более 4,5 тыс. туроператоров и более 20 тыс. турагентств. «Не лучше ситуация в гостиничном бизнесе, а это еще около 28 тыс. предприятий индустрии гостеприимства, не считая санаторно-курортных организаций и детских лагерей», — подчеркнул Игнатьев.

Среди мер, которые РСТ, по его словам, предлагает принять правительству – временный мораторий для организаций турбизнеса, санаторно-курортных организаций и гостиничного хозяйства на уплату налогов и платежей в социальные фонды, как это уже делается в различных странах.

«Туроператоров по выездному туризму мы предлагаем хотя бы на год освободить от уплаты взносов в фонды персональной ответственности туроператоров и резервный фонд, сформированные при «Турпомощи», поскольку у многих компаний просто нет средств для этих платежей в 2020 году. Также мы считаем необходимым предоставить им возможность использовать на покрытие убытков до 30% средств, накопленных в фонде персональной ответственности компании», — сказал он.

РСТ также просит оказать предприятиям туриндустрии финансовую помощь из средств Резервного фонда РФ, субсидировать процентную ставку по кредитам не только на новое строительство и реконструкцию гостиниц, но и на обеспечение оборотных средств.

«Особое внимание в обращении уделено тому, что ограничения на поездки введены без указания какого-либо срока, что парализует работу предприятий, ставит предпринимателей перед дилеммой банкротства или накапливания долгов в условиях полной неизвестности», — добавил Игнатьев.

РСТ также просит срочно внести поправки в статью 14 закона о туристской деятельности.

«Речь, в частности, идет о введении нормы, которая позволяла бы в случае расторжения туристом договора о реализации турпродукта по причине официально объявленной угрозы безопасности их жизни и здоровья или наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) возмещать туристу не полную стоимость турпродукта, а за вычетом фактически понесенных и подтвержденных туроператором затрат. Тем более что эта норма прямо предусмотрена частью 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ», — добавил президент союза.