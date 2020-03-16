"Если вы попробуете снять на майские праздники номер, то поймете, что это большая проблема. Практически все раскуплено. Понятно, что есть определенная доля риска, но на сегодняшний день нет никаких отказов", — сказал Черняк.

По его словам, пока турпоток в Крым растет по сравнению с прошлым годом — на конец февраля динамика составляет 19%.

Министр курортов и туризма региона Вадим Волченко заявил, что в правительстве республики "осторожно оптимистически настроены к этому сезону", сообщила пресс-служба министерства.

"Все отели, музеи, объекты турпоказа, рестораны и бары, спортивная и медицинская инфраструктура готовы и работают без всяких ограничений. Бронировки идут вплоть до октября, логистические возможности расширены как никогда. Но ситуацию мы мониторим ежедневно", — сказал министр.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что популярность Крыма у туристов может заметно вырасти на фоне распространения коронавируса, что "накладывает определенные обязательства"

Курортный сезон 2019 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих – 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.