«Мы рады, что в столь беспрецедентной ситуации правительство услышало голос туриндустрии, причем решение принято довольно оперативно. Первые предложения по поддержке турбизнеса в связи с коронавирусом РСТ опубликовал в начале марта, доработанный вариант появился 12 марта. Сегодняшние новости об отсрочке налогов – серьезная поддержка для турбизнеса», — сказала она.

По словам Тюриной, теперь турбизнес ждет информации, о каких налогах идет речь, с какого момента и сколько будет действовать это решение

«В любом случае, мы признательны правительству за такое решение и надеемся, что это станет примером для региональных органов власти, которые также могут отсрочить налоговые платежи для местных предпринимателей», — добавила эксперт.

Она также подчеркнула, что мораторий на уплату налогов – это лишь один пункт из комплекса предложений РСТ по поддержке турбизнеса.

«Мы также считаем необходимым хотя бы на год освободить туроператоров по выездному туризму от уплаты взносов в фонды персональной ответственности и резервный, сформированные при «Турпомощи», поскольку у многих компаний просто нет средств для этих платежей в 2020 году. Просим предоставить туроператорам возможность использовать на покрытие убытков до 30% средств, накопленных в фонде персональной ответственности компании», — сказала Тюрина.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство приняло решение об организации отсрочки взыскания налоговых платежей для отраслей туризма и авиаперевозок.