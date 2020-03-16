"15 марта опубликованы сообщения о решении властей ОАЭ с 17 марта временно приостановить выдачу виз иностранцам, въезжающим в Эмираты, за исключением владельцев диппаспортов. Из полученных от эмиратской стороны разъяснений следует, что данное ограничение не распространяется на граждан стран, имеющих с ОАЭ соглашения о взаимной отмене визовых требований, и получающих визы по прилете", — говорится в сообщении, распространенном посольством.

"Россияне по-прежнему могут въезжать в страну при наличии заграничного паспорта, действительного не менее шести месяцев с момента въезда", — подчеркивается в документе.

"Вместе с тем в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией прибывающие в Эмираты пассажиры при необходимости будут проходить специальную медицинскую проверку (измерение температуры и первичное тестирование на COVID-19). В случае возникновения подозрений иностранцы изолируются на четыре дня для проведения более подробного медицинского исследования. При выявлении инфекции заболевший будет направлен в один из госпиталей ОАЭ", — отмечается в сообщении посольства.