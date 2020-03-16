В штабе сообщают, что мужчина принимал участие в международном турнире по шахматам.

Во время мониторинга эпидемиологической ситуации в Мурманской области у иностранных шахматистов были взяты анализы на коронавирус. В результате один из результатов — предварительно положительный.

"Гражданина Ирландии с подозрением на коронавирус несколько минут назад госпитализировали от стойки регистрации аэропорта Мурманска в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы им. Баяндина. Контактировавшие будут изолированы, в аэропорту будет проведена санитарная обработка", — говорится в сообщении оперштаба.

В настоящее время устанавливается круг его общения для госпитализации.

Работа отеля "Меридиан", где в выходные прошел шахматный турнир, будет временно приостановлена. В штабе отмечают, что в отеле "в ближайшее время начнут работать медики и будет проведена санитарная обработка".

Ранее в понедельник оперативный штаб сообщил, что в Мурманской области отменяются массовые мероприятия численностью более 100 человек.

Как сообщалось, с 14 марта в Мурманской области отменяются все международные мероприятия и поездки делегаций за границу. Кроме того, власти региона рекомендовали жителям воздержаться от поездок в другие страны.