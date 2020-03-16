«Отличное, правильное решение в целом. Во многих странах пошли по такому пути. Главное, чтобы это не стало квази-мерой: о каких налогах идет речь непонятно, и о каком периоде освобождения и/или отсрочки тоже. Поэтому только после внесения ясности в этот вопрос будет видно, эффективна ли эта мера. Опять-таки непонятно, объем чего считать. Только туроператорский бизнес платит в общей сложности десятки миллиардов рублей в год всех налогов — ФОТ, на прибыль, УСН и других», — сказала она порталу «Интерфакс-Туризм».

При этом, по словам Ломидзе, туристская отрасль нуждается скорее не в отсрочке, а в каникулах. «По срокам — уже сейчас очевидно, что должны быть налоговые каникулы, а не отсрочка платежей, на период как минимум до конца августа», — подчеркнула она.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в понедельник заявил, что правительство приняло решение об организации отсрочки взыскания налоговых платежей для отраслей туризма и авиаперевозок.