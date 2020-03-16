"Второе — это меры поддержки отраслям, которые оказались в сложной ситуации", — сказал он, комментируя план действий по поддержке экономики.

"Речь идет в первую очередь о туризме и авиаперевозчиках. Правительством уже приняты решения по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях. В дальнейшем эта мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия", — заявил Мишустин.

Всего, по его словам, на поддержку отдельных отраслей экономики и граждан в условиях эпидемии может быть потрачено 300 млрд рублей.

"Правительством в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объеме 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержки отраслей и граждан. Также будет увеличен объем предоставляемых гарантий", — подчеркнул Мишустин.