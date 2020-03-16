"По данным туристических организаций, нашим экспертным оценкам, более 3 тыс. граждан находятся на территории иностранных государств, с которыми ряд авиакомпаний прекратили авиасообщение", — сказал он.

Хабиров поручил республиканским Госкомтуризму и Госкомтрансу обеспечить возвращение граждан на родину.

В свою очередь руководитель республиканского Госкомтранса Тимур Мухаметьянов сообщил о намерении вернуть туристов из Австрии, Индии и Азербайджана чартерными рейсами.

"По вопросу возврата пассажиров по трем направлениям: Австрия, Индия, Азербайджан — предполагается, что мы с авиакомпаниями выйдем на организацию чартерных рейсов", — сказал он.