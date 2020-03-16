"Мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 00:01 16 марта 2020 года, иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины: ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни любыми другими способами", — написал он на своей странице в "Фейсбуке" на прошлой неделе.

Зеленский указал, что исключение составят только иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, в частности, представители официальных международных организаций и дипломатических миссий.

"Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно", — отметил он.