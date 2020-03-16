По сравнению с данными на 00:00 воскресенья, число больных увеличилось в мире на 10,452 тыс. человек, летальных исходов — на 665.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В материковом Китае зарегистрировано 80,844 тыс. больных (скончались 3,199 тыс.), Италии — 24,747 тыс. (1,809 тыс.), Иране — 13,938 тыс. (724), Южной Корее — 8,162 тыс. (75), Испании — 7,753 тыс. (288), Германии — 4,585 тыс. (девять), Франции — 4,5 тыс. (120), США — 2,794 (56), Швейцарии — 2,2 тыс. (11), на территории Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера — 1,528 тыс. (31), Великобритания — 1,372 (35), Норвегии — 1,090 тыс. (три).

Кроме этого, случаи заражения коронавирусом зафиксированы еще в 131 одной стране и районе мира.

Данные не включают новые сведения об изменениях за истекшие сутки ситуации в Китае и Южной Корее, которые должны поступить в ближайшее время.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию", — сказал он на пресс-конференции в Женеве.