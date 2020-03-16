"ВОЗ настоятельно рекомендовал мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов", — говорится в сообщении Роспотребнадзора в воскресенье.

В нем отмечается, что вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени.

Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня, на пластиковых — до девяти дней.

"Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают "чистые" банкноты", — подчеркивает Роспотребнадзор.

Однако не все банкноты сразу попадают в банки, говорится в сообщении.

"Оплачивая картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи. В любом случае, не забывайте мыть руки и не трогайте руками лицо. И не забывайте протирать телефоны/смартфоны дезинфицирующими средствами", — напоминает Роспотребнадзор.