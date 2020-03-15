"Временно будут приостановлены полеты в/из Москвы в: Прагу (Чехия) с 20 марта по 30 апреля 2020 года; Франкфурт, Мюнхен (Германия) с 19 марта по 30 апреля 2020 года; Салоники (Греция) с 16 марта по 30 апреля 2020 года; Барселону (Испания) с 21 марта по 30 апреля 2020 года; Цюрих (Швейцария) с 19 марта по 30 апреля 2020 года; Копенгаген (Дания) 17 марта и далее с 21 марта по 30 апреля 2020 года; Осло (Норвегия) с 18 марта по 30 апреля 2020 года; Кишинев (Молдавия) с 19 по 31 марта 2020 года; Вильнюс (Литва) в 19 по 30 марта 2020 года; Варшаву (Польша) с 15 по 27 марта 2020 года; Таллин (Эстония) с 19 марта по 30 апреля 2020 года; Вену (Австрия) с 20 марта по 30 апреля 2020 года; Ташкент, Бухару, Самарканд (Узбекистан) с 16 марта по 30 апреля 2020 года", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе "Аэрофлота", для возвращения в Россию ее граждан авиакомпания выполнит в марте несколько парных рейсов в Прагу, Франкфурт, Мюнхен, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Осло, Кишинев, Вильнюс, Таллин, Варшаву и Вену.

После 16 марта авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Москвы в следующие городв Европы: Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Ригу (Латвия), Амстердам (Нидерланды), Лиссабон (Португалия), Бухарест (Румыния), Белград (Сербия), Любляну (Словения), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Тиват (Черногория), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Париж (Франция), Ларнаку (Кипр).

Пассажирам отмененных рейсов предлагается оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость билета, изменить дату вылета или маршрут.

В минувшую пятницу оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 сообщил, что с 16 марта Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией. Исключение сделано только для регулярных рейсов из Москвы в столицы этих государств и обратно, выполняемых через терминал F "Шереметьево". Также будут продолжены чартерные рейсы при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении граждан соответствующих стран.