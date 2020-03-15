"Это решение, как бомба. За 30 лет моего опыта ни разу не знал подобного. На Альп д'Уэз в это воскресенье вечером закроется вся станция: подъемники, бары, рестораны... Чтобы выполнить решение правительства. Здоровье прежде всего", — заявил радио RTL директор туристического офиса знаменитого лыжного курорта Альп д'Уэз Франсуа Баджили.

По его словам, на рабочих местах собран весь персонал, чтобы объяснять отдыхающим, каким образом они получат свою компенсацию.

"Мы обязаны компенсировать потери всех. Это сильный удар по туристической отрасли, но надо пройти через это, чтобы потом все было лучше", — добавил Баджили.

Правительство Франции объявило переход на третью стадию эпидемиологической угрозы, распорядившись о закрытии всех "не жизненно важных для страны мест".

"То, что мы должны сделать в этот момент, — это просто максимально избегать собираться вместе, ограничить дружеские и семейные встречи, использовать общественный транспорт только для поездок на работу, и только если личное присутствие на работе необходимо", — заявил накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп, добавив, что выходить из дома стоит только ради неизбежных покупок и дел.

"Срочно, прямо сейчас, нужно изменить поведение", — настаивал глава французского правительства. Согласно опубликованным в минувшую субботу данным, во Франции было зарегистрировано 4,5 тыс. заражений коронавирусом и 91 смерть.