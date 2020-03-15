"Вниманию российских граждан, вылетающих из международного аэропорта Манилы. По информации местных властей, пропуск в международный аэропорт Манилы Ninoy International Airport будет осуществляться при наличии подтверждающих документов о вылете (авиабилетов) за 12 часов до указанного в документе времени", — говорится в сообщении посольства, опубликованном в Facebook в воскресенье.

В посольстве призывают сохранять спокойствие и связываться с авиакомпаниями по вопросам вылета.

Позднее в дипмиссии выпустили дополнительное сообщение о закрытии аэропорта для внутренних авиаперелетов. "Информируем, что аэропорт Манилы Ninoy Aquino Airport закрыт для внутренних авиалиний. Возможный вариант долететь до Манилы через аэропорт г. Кларк, который пока работает в штатном режиме. Учитывайте трудности перемещения из Кларка в Манилу", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Накануне президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о введении карантина в Маниле. Ограничения вводятся на все наземные, морские и воздушные пассажирские перевозки в Манилу и из нее. Местным жителям запретят в течение этого времени покидать территорию города. Те люди, которые не живут в Маниле, но работают там, по-прежнему смогут въезжать и выезжать из столицы при предъявлении рабочего удостоверения.

Кроме того, с 15 марта и до середины апреля запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе концертов и кинопоказов.

На Филиппинах коронавирусом болеют 98 человек, восемь человек скончались.