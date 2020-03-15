"После того, как было принято решение приостановить круизы в пределах территориальных вод США с 13 марта, мы расширяем рамки запрета и отменяем с 15 марта до 11 апреля все круизы по всему миру. Мы завершим все уже совершаемые плавания планово и поможем пассажирам благополучно вернуться домой", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Royal Caribbean.

Как отметили в пресс-службе, в результате обстоятельств непреодолимой силы всем туристам, забронировавшим круизы на ближайшие даты, будут возвращены деньги в размере 125% от стоимости путешествия. "Это депозит, который вы сможете использовать для покупки нового круиза до 31 декабря 2021 года", — подчеркнули в компании.

Ранее из-за пандемии коронавируса о приостановке круизов объявили операторы Princess Cruises и Viking Cruises.