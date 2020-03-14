"Власти ОАЭ в субботу объявили о приостановке выдачи въездных виз всем иностранцам с 17 марта. Исключение составляют лишь те иностранные граждане, у которых есть дипломатические паспорта. Также мера не распространяется на тех иностранцев, которые уже получили визы", — пишет издание.

Как отмечает Gulf News, решение было принято в рамках превентивных мер и рекомендаций ВОЗ по борьбе с распространением коронавируса. "Во время пандемии путешествия по миру довольно опасны", — пишет портал.

Подчеркивается, что решение будет действовать до того момента, пока в странах, где обнаружено много случаев заболевания коронавирусом, не будет налажена система медицинского досмотра пассажиров до их выезда из стран.

Ранее Саудовская Аравия объявила о приостановке выдачи виз гражданам ряда стран, среди них Япония, Китай, Казахстан, Италия, Малайзия, Сингапур.