"В ближайшее время на входах в Исторический музей, на наши выставочные площадки и выставочные помещения, доступ будет осуществляться после контроля тепловизором", — сказала представитель музея, отметив, что температуру будут измерять и сотрудникам, и посетителям.

По словам Лемиговой, о закрытии музея речи сейчас не идет, потому что "решения такого уровня у нас принимает наш учредитель — Министерство культуры Российской Федерации. В случае, если такая рекомендация поступит, то, безусловно, конечно же, мы последуем ей", — отметила она.

Лемигова сообщила, что музей в январе приобрёл средства индивидуальной защиты и "раздали их тем сотрудникам, которые работают непосредственно на приеме посетителей". Работники, которые в последние две-три недели посещали европейские страны, находятся на домашнем карантине.

Между тем, представитель Исторического музея отметила, что посещаемость музея падает. "К сожалению посещаемость падает, по сравнению с прошлой неделей это порядка 4 тысяч человек. Но это связано и с тем, что сейчас многие школы отказываются от заранее забронированных экскурсий. Поэтому мы сейчас разрабатываем новые формы популяризации исторического знания, таким образом, чтобы наши посетители не испытывали дефицита", — заключила она.