"Всем клиентам отмененных рейсов из Москвы в Ларнаку, Ригу и Эйндховен и обратно с датами вылета в период с 16 по 31 марта 2020 года автоматически оформлен возврат денежных средств в полном объеме (срок возврата до семи дней, в зависимости от условий банка-эмитента карты). Клиентам с билетами на отменённые рейсы с датами вылета после 31 марта 2020 года оформление возврата будет произведено в течение двух недель", — отметила она.

"В странах Евросоюза прямо сейчас находятся наши клиенты, и мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их домой. Несмотря ни на какие дополнительные расходы, мы планируем организовать вывозные рейсы "Победы" из Ларнаки, Риги и Эйндховена", — заявил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков, чьи слова передала представитель компании.

Из Ларнаки "Победа" планирует вывозить клиентов в Москву на специально организованных собственных рейсах и регулярных рейсах авиакомпании "Аэрофлот" вплоть до 26 марта, из Риги — до 20 марта, из Эйндховена — до 22 марта 2020 года.

Накануне оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса сообщил, что с 16 марта Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией. Исключение сделано только для регулярных рейсов из Москвы в столицы этих государств и обратно, выполняемых через терминал F "Шереметьево". Также будут продолжены чартерные рейсы при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении граждан соответствующих стран.

Ранее "Победа" на фоне пандемии коронавируса приостановила рейсы из Москвы в Братиславу (Словакия), Карловы Вары (Чехия), Эйлат (Израиль), Жирону (Испания), а также все рейсы в Италию (Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо), Германию (Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген).