"В условиях распространения коронавируса COVID-19 и беспрецедентных мер, принимаемых правительством РФ, Роспотребнадзором РФ, правительствами Москвы и Московской области мы как организаторы крупнейшей международной туристической выставки MITT с числом посетителей более 5 тыс. человек не можем оставаться в стороне от событий. Как социально ответственная компания мы заботимся не только о бизнесе наших участников и посетителей, но и об их здоровье. В связи с этим выставка MITT в запланированные даты 17 – 19 марта 2020 не состоится. Мы надеемся на понимание и поддержку наших участников и посетителей", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили организаторы, в последние несколько недель были приняты все возможные меры для обеспечения санитарной безопасности наших участников и посетителей. "Но, к нашему огромному сожалению, ситуация развивается стремительно и по состоянию на сегодня, 14 марта, достигла критического уровня. Мы выражаем наше искреннее сочувствие и поддержку тем странам, которые наиболее пострадали от коронавируса и надеемся, что все предпринятые меры позволят нормализовать ситуацию", — подчеркнули в Hyve Group.