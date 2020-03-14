"Это будет сделано с сегодняшнего дня, 14 марта, с 18:00. Такие меры применяют наши соседи, мы считаем это целесообразным", — сказала журналистам на пресс-конференции в субботу министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Она отметила, что в Литву будет запрещён въезд всем иностранцам, за исключением тех, у кого есть разрешение на работу в стране.

Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас заявил, что для передвижения между Польшей и Литвой будет доступен только Калварийский погранпереход.

В пятницу о запрете на въезд для иностранцев на 10 дней сообщили Польша, Чехия и Словакия.