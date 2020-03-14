"По распоряжению министерства транспорта РФ Utair приостанавливает регулярные рейсы в/из Берлина и Милана с 13 марта, в/из Вены и Риги с 17 марта по 31 мая 2020 года", — сообщается на сайте компании.

Пассажирам, купившим билеты, Utair предлагает вернуть их полную стоимость без удержаний.

Дополнительные рейсы по закрытым направлениям до 31 мая компания организовывать не планирует. "Пожалуйста, приобретайте доступные билеты других перевозчиков", — говорится в сообщении.

Накануне оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса сообщил, что с 16 марта Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией. Исключение сделано только для регулярных рейсов из Москвы в столицы этих государств и обратно, выполняемых через терминал F "Шереметьево". Также будут продолжены чартерные рейсы при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении граждан соответствующих стран.

"Аэрофлот" сообщил в субботу, что корректирует свою полётную программу в Европу, оставляя с 16 марта только рейсы из Москвы в столицы европейских государств и отменяя полеты в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Бургас, Салоники, Ираклион, Барселону и Цюрих. При этом частоты рейсов "Аэрофлота" в Копенгаген и Прагу сократятся. Дочерняя компания "Аэрофлота" — "Россия" с 16 марта полностью прекращает регулярные полеты под кодом SU из Санкт-Петербурга в пункты Европейского союза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву.

О прекращении полетов в страны Евросоюза сообщила и вторая крупнейшая в РФ авиакомпания S7. С 16 марта до 31 мая она отменяет все собственные регулярные рейсы из России в/из Австрию, Болгарию, Чехию, Хорватию, Кипр.