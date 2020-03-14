"В связи со стремительным распространением коронавируса в мире правительство Вьетнама вносит временные изменения в правила въезда и выезда иностранцев. В частности, с 15 марта запрещен въезд в страну туристам из стран Шенгенского соглашения, а также из Великобритании и Северной Ирландии, а также тем, кто посещал эти районы в течение 14 дней до предполагаемой поездки во Вьетнам. Кроме того, приостанавливается выдача виз по прибытии для всех иностранных граждан. Срок действия ограничений – 30 дней", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны.

Как отмечает портал, исключения сделаны только для официальных делегаций и граждан стран, которые уполномочены находиться на дипломатической службе во Вьетнаме.

"Иностранцы, которые являются сотрудниками, руководителями, высококвалифицированными работниками предприятий во Вьетнаме, будут проходить медицинское обследование и карантин по прибытии в страну в соответствии с требованиями Минздрава", — пишет официальный портал.

Стоит отметить, что новые правила не коснутся въезда россиян во Вьетнам, поскольку для граждан РФ предусмотрен безвизовой въезд на 15 суток и повторный въезд не менее чем через 30 суток после окончания первого срока пребывания.

По данным Роспортебнадзора на 14 марта, во Вьетнаме зарегистрировано 44 случая заболевания коронавирусом.